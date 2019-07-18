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Atakum Belediyesinden ‘e- kurban pazarı’

Atakum Belediyesi, Samsun’da ilk defa yerli çiftçiye destek olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde elektronik ortamda kurban pazarı oluşturdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
Atakum Belediyesinden ‘e- kurban pazarı’

Atakum Belediyesi, Samsun’da ilk defa yerli çiftçiye destek olmak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde elektronik ortamda kurban pazarı oluşturdu. İnternet üzerinden kurbanlık satıcılarını ve alıcılarını buluşturan destek hattı büyük beğeni topladı.


Atakum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yerli çiftçiyi desteklemek ve yerli kurbanların vatandaşla buluşmasını sağlamak için bir ilke imza attı. Kurulan destek hattıyla birlikte hem cep telefonundan hem de internet ortamından kurbanlık satışı yapan çiftçilerin alıcılarla buluşması sağlandı.



Üretici ve alıcı buluşuyor


Üreticiler, internet üzerinden kurulan sistemle kurbanlıkların yaşını, cinsini, kilosunu, sayısını belirtmesinin ardından; yine aynı şekilde kurbanlık arayan ve aradığı kurbanın özelliklerini sisteme bildiren vatandaşları buluşturan proje sayesinde yerli üretici ve yerli hayvanlar Atakum Belediyesi aracılığıyla satışa çıkarılıyor. Alıcı ve satıcıyı belirtilen niteliklere göre eşleştirilmesini gerçekleştiren destek hattına yalnızca internetten değil aynı zamanda WhatsApp’tan da ulaşılabiliyor. Atakum Belediyesinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden verilen linklerle ve 0541 422 83 93 nolu cep telefonu hattından veya 0362 444 40 55 nolu belediye hattından 310 dahili numarasına bağlanarak destek hattına ulaşılabiliyor. Destek hattı için oluşturulan özel ekip Kurban Bayramı’nın bitimine kadar vatandaşa hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
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