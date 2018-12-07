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Atakule umudun rengi turuncuya büründü

Başkentin simgelerinden Atakule, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde farkındalığın sağlanması için umudun rengi turuncu ışıklarla aydınlatıldı, "#BeniDeDuy" etiketi kuleye yansıtıldı

07 Aralık 2018 Cuma 21:53
Atakule umudun rengi turuncuya büründü

ANKARA (AA) - Başkentin simgelerinden Atakule, kadına yönelik şiddetin engellenmesinde farkındalığın sağlanması için umudun rengi turuncu ışıklarla aydınlatıldı.

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'nın "16 günlük aktivizm etkinlikleri" kapsamında, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Atakule GYO iş birliğince etkinlik düzenlendi.

Kadına karşı şiddetin engellenmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla başkentin simgelerinden Atakule turuncu ışıklarla aydınlatılarak, "#BeniDeDuy" etiketi kuleye yansıtıldı.

Atakule AVM içerisinde toplanan insanlar da ellerindeki turuncu renk atkılarla "Beni de duy" sloganı attı.

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, AA muhabirine, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Yönelik Uluslararası Mücadele Günü ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü arasında belirlenen 16 günün küresel anlamda aktivizm günü olduğunu söyledi.

Kavlak, tüm dünyada yapılan aktivitelerde bu yıl, "Beni de duy" sloganının kullanıldığını belirterek, "Turuncu, 1991 yılından beri BM Genel Sekreterliğinin de desteğiyle umudun ve ışığın simgesi olarak kadına yönelik şiddetin engellenmesi çalışmalarında kullanılan bir renk." diye konuştu.

Asıl amaçlarının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Kavlak, "Bu yıl biz biraz daha dikkat çekici olmasını istedik. Önümüzdeki yıllarda da kadına karşı şiddetin önlenmesi için farklı etkinlikler yapılacak." dedi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 21:53
  1. Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women)
  2. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)
  3. Sığınmacılarla ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak

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