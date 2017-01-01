Ataköy’ün açık hava cadde dükkânları satışta

Aşçıoğlu’nun İstanbul Ataköy’de inşa ettiği Selenium Retro 9’da yer alan açık hava cadde dükkânları bu haftasonu yapılacak ön satışlarla sahiplerini bulacak. Ataköy E-5’in yaya ve araç trafiği açısından yoğunlukta olduğu bölgesinde konumlanan projedeki az sayıdaki ticari alanın satışına hazırlanan satış ve pazarlama ekibi 20 Ekim Cumartesi gününü bekliyor. Geniş açık alan tahsis kullanımına sahip dükkânların büyüklüğü ise 177 metrekare ile bin 67 metrekare arasında değişiyor.

Neden kârlı bir yatırım?

İmkânı olan yatırımcıların bu dönemde ticari alanlara yönelmelerini tavsiye eden gayrimenkul yatırımcıları, Selenium Retro 9’da yer alan dükkânların birçok yönden çekici olduğunu söylüyor. Projenin Şirinevler metrobüs durağına 60 metre, metro istasyonuna 430 metre mesafede olması, Yeni açılan Ataköy yoluna komşu olması kadar banka kredisiz 36 ay sıfır faizli ödeme planının sunulması cezbediciliği arttıran diğer faktörler arasında.