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Ataköy'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Ataköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti.

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:49
Ataköy'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Ataköy sahil yolu Sirkeci yönünde saat 17.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil durmadı. Karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çıkarak durdu. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ön bölümü parçalanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:49
  1. İstanbul
  2. Bakırköy
  3. Ataköy
  4. Trafik kazası
  5. korkunç kaza
  6. otomobil ağacı devirdi

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