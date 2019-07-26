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Ataköy Marina’da yangın

Ataköy Marina’da sabah saatlerinde çıkan yangında marinada demirli bulunan yat kullanılamaz hale geldi.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:12
Ataköy Marina’da yangın

Ataköy Marina’da sabah saatlerinde çıkan yangında marinada demirli bulunan yat kullanılamaz hale geldi. Yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek diğer yatlara da sıçramamasının önüne geçildi.


Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı.


Durumu itfaiye ekiplerine bildiren görevliler, dumanın sönmesi için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.


Yangının meydana geldiği yatın iç kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:12
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