0553 313 94 23

Atakent Dragon Bot takımı Filyos’ta karşılandı

Çaycuma Ilçesinin Filyos beldesine Atakent Dragon Bot takımı geldi.

07 Mayıs 2019 Salı 22:50
Atakent Dragon Bot takımı Filyos’ta karşılandı

Çaycuma Ilçesinin Filyos beldesine Atakent Dragon Bot takımı geldi. Samsun Valiliği’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Anakent Dragon Bot Takımı, 30 Nisan’da İstanbul’dan aldıkları Türk bayrağını kürek çekerek Samsun’a getirmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu, Filyos’a bugün ulaştı.



Filyos Limanı’na Türk bayrağıyla giren 15 kişilik dragon bot sporcularını Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Spor Müdürü Şendoğan Kaya, çok sayıda vatandaş katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, böyle anlamlı ve gururlu bir işi yaşattıkları için kafileye teşekkür ederek "Atamız bundan 100 yıl önce denizden İstanbul’dan Samsun’a gitmiştir. Şimdiki gençlerimizde aynısını yapıyorlar. Hepsinin başımızdan üstünde yer var. Türkiye Cumhuriyeti bu gençlik bu insanlar olduğu müddetçe ilelebet yaşayacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 82 milyon Türkiye vatandaşı olarak Cumhuriyetimizi yaşatmak için var gücümüzle çalışmak zorundayız, çalışıyoruz. Filyosumuza gelen bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Kaymakam Serkan Keçeli’de yaptığı konuşmada sporculara ev sahipliği yapan Filyos Belediyesi’ne teşekkür ederek "Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürkdenizden Samsun’a ayak basarak kurtuluş mücadelesini başlatmış. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki etrafımız çok zorlu bir fiziki yapıya sahibiz. Bunun için birlik beraberlik içinde olduğumuz sürece geleceğe o kadar adım atmış olacağız. Geçmişi asla unutmayacağız. Karayolu ile bayrağın taşınmasına alışmıştık. Deniz yolu ile bayrağımızı Samsun’a taşıyan tüm sporcularımıza, teşekkür ediyor hepsine kazasız belasız bir yolculuk diliyorum" dedi.


Ardından sporcuların Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencileri tarafından çiçek sunuldu ve hazırladıkları halk oyunu gösterisini sergilediler. Halk oyunları gösterilerine sporcularda eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 22:50
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
    1. Manisa'da otomobille kamyonet..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan..
    3. NASA yayınladı, 265 bin galaksi...
    4. İftardan sonra evinden ayrılan kişiden..
    5. Sisi’den Mısır’da yeni projeler
    6. Fransa’daki silahlı rehine krizi sona..
    7. CHP, İstanbul ilçe seçimleriyle 24..
    8. Sadakataşı Derneğinden Yemen'e insani..
    9. Aliağa Belediyesi Mayıs Ayı Olağan..
    10. GÜNCELLEME 2 - Denizde batan tekneden..
    11. Irak'ta DEAŞ'lıların aileleri için..
    12. Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya..
    13. Burdur’da Gönül Sofrası geleneği devam..
    14. Ulaştırma Bakanı Turhan: “Sektördeki..
    15. ABD Dışişleri Bakanı'ndan Bağdat'a..
    16. Beykoz’da 5 bin kişi sokak iftarında..
    17. Palandöken'de değişim rüzgarı
    18. Filistin, AB ve Rusya'nın barış..
    19. Gelenek Yakutiye’nin kursuyla..
    20. Başkan Orhan, yaşlı ve hastalara moral..
    21. Türkiye'nin ciğerlerindeki yangın..
    22. 'İşçi borçları ödeniyor'
    23. ABD'de "filantropik" kuruluşlar..
    24. Erzurum'da Ramazan bir başkadır
    25. CHP'nin seçmenine güveni sıfır!..
    26. Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar
    27. Batman’da trafik kazası: 1 ölü, 10..
    28. Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Bütün..
    29. Tülbentçi Ortaokulunda Tübitak bilim..
    30. Atakent Dragon Bot takımı Filyos’ta..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    08 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak