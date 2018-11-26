Atakan Aksoy kimdir? Atakan Aksoy İYİ Parti Trabzon Belediye Başkan adayı mı oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. İYİ Parti’nin Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları son dakika belli olduğu öğrenildi. İYİ Parti Trabzon Belediye Başkan adayı Atakan Aksoy mu? Atakan Aksoy kimdir? Atakan Aksoy nereli ve kaç yaşında? Atakan Aksoy hangi görevlerde bulundu? İşte Atakan Aksoy biyografisi

Prof. Dr. Atakan Aksoy, 1974 Yılında Trabzon’da doğdu. Yomra İlçesi Özdil Mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. KTÜ İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Gümüşhane Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi bünyelerinde de Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. KTÜ, Kalkınma Ajansı, TUBITAK destekli projeler yürütmüştür. DLH destekli demiryolu projelerinde çalışmıştır. Genelkurmay Başkanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Daire Başkanlığı Deprem Araştırma Grubu’nda vatani görevini yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asfalt Fabrikaları AŞ (İSFALT AŞ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne asfalt konularında ulusal ve uluslararası katılımlı çağrılı konferanslar vermiştir. KGM’nin, asfaltta kireç kullanım şartnamesini oluşturma dönemlerinde, Kireç Sanayicileri derneğine bir yıl süreli danışmanlık yürütmüştür. Trabzon’da kurulmuş bulunan Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği Başkanlığı bünyesinde Turizm ve Çevre Altyapısı Bileşen Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye Lojistik Master planı çalışmalarına katkılar sundu

DPT bünyesinde AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları, TR90 Düzey II Bölgesi Kalkınma Programı, Hibe Mekanizmaları, AB Fonları, Proje Döngü Yönetimi, Satınalma Prensipleri ve Kuralları, Hibe Sözleşmeleri Yönetimi-Sorumlukları-Uygulamaları, Raporlama, AB-Türkiye Mali İşbirliği Çerçevesi, Proje Yönetim izlenmesi, e-ortamda izleme bilgi sistemi uygulamaları kapsamında eğitimler almıştır. Türkiye Lojistik Master planı çalışmalarına katkılar sundu. Trafik Mühendisliği konularında çok sayıda konferanslar verdi. Birçok ulusal ve uluslararası yayın çalışması yürüttü. Bölgesel anlamda katkılar oluşturmak üzere çok sayıda televizyon programı, radyo programı, basın bildirisi, haber sitesi görüşleri sundu.

2014 yerel seçimlerde AK Parti aday adayı oldu

Bölüm Başkanı Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Turizm Çevre Altyapısı Bileşen Koordinatörlüğü vb. çeşitli idari görevler yürüttü. Çok sayıda konut inşaatları yaptırdı ve birçok inşaat faaliyetlerinin içerisinde yer aldı. 2014 Yılı Mart Ayı Yerel Seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi için aday adayı oldu. Prof. Dr. Atakan AKSOY; iyi derecede İngilizce bilmektedir.