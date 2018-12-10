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ATAK için o ülke de sipariş verdi

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopteri Pakistan'ın ardından Filipinler'e de satılacak.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
ATAK için o ülke de sipariş verdi

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, hava kuvvetlerinin taarruz helikopteri olarak T129 ATAK'ı seçtiğini, bütçelerinin 8 ila 10 adet arasında platform almaya yettiğini açıkladı. 

Bakan Lorenzana, Hava Kuvvetleri'ne bağlı çalışma grubunun, genel maksat helikopteri olarak Sikorsky Black Hawk'ı tavsiye ettiğini, T129 ATAK'ın ise "taarruz helikopteri" olarak seçildiğini belirtti. Filipinler ile Türkiye arasında helikopter ihracına ilişkin anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

ATAK'ın ihraç fiyatının ortalama 30 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde Filipinler'in almayı düşündüğü 10 adet helikopter için yaklaşık 300 milyon dolar ödemesi gerekiyor. 

Türkiye, Pakistan'la da 30 adet ATAK satışını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:28
  1. atak helikopteri
  2. filipinler

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