0553 313 94 23

Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed TUSAŞ'ı ziyaret etti- Mahathir, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunuyor. Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor"

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.

TUSAŞ, Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Malezya Başbakanı Mahathir'i ağırladı. Mahathir'e ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

Türk savunma sanayisi şirketleri ile bir araya gelen Muhammed'e, Malezya ile Türk savunma sanayisi şirketleri arasında olası iş birliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisi hakkında bilgi alan Muhammed, daha sonra TUSAŞ tesislerini gezdi.

Muhammed, ziyaretin son bölümünde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde bu konuları ele alacağız. Güzel bir sunum yaptık. Kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti." dedi.

İsmail Demir de savunma sanayisi alanında imzalanan mutabakat metinlerine işaret ederek, daha somut adımlar atmayı umdukları söyledi. Demir, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştireceklerine, çok daha olumlu adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
  1. ANKA
  2. ATAK
  3. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  4. Hürkuş
  5. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
  6. TUSAŞ
  7. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da otelde silahlı kavga: 3 yaralı
    1. Bodrum'da otelde silahlı kavga: 3 yaralı
    2. Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı..
    3. Merkezefendi’de 80 okulun önüne yaya..
    4. Mansur Yavaş’tan istifa çağrısı!
    5. Aksaray’da 110 kaçak göçmen sınır dışı..
    6. CHP'nin Afyonkarahisar kampı
    7. Polonyalı öğretmen Kayseri Şehir..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok..
    9. Medipol Başakşehir'e Fransız forvet
    10. Türkiye ile Burundi arasında Güvenlik..
    11. Doğru tercih için Bursa Büyükşehir'den..
    12. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e..
    13. Johnson: "Brexit İngiltere’yi dünyanın..
    14. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    15. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    16. TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643..
    17. Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi..
    18. Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi
    19. Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar
    20. Eski belediye başkanını silahla..
    21. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    22. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    23. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    24. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    25. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    26. Faiz kararının ardından dolarda son..
    27. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    28. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    29. Spot piyasada elektrik fiyatları
    30. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı