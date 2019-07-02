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Ataç’tan Women In Power Porjesi’ne destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

02 Temmuz 2019 Salı 15:16
Ataç’tan Women In Power Porjesi’ne destek

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Women In Power (Kadının Gücü) Projesi’nin geliştiricileri ile bir araya geldi.


Proje kapsamında ülkelerinden Eskişehir’e gelecek 11 kadın öğrenci, Tepebaşı Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarını tanıma imkanı bulacak. Bu kapsamda Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, projenin geliştiricileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Nagehan Nur Uysal ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Oğuz ile bir araya geldi. Buluşmada Uysal ve Oğuz, Başkan Ataç’a proje hakkında bilgiler verdi. Dünya ülkelerinden 11 kadın öğrencinin proje kapsamında Eskişehir’e gelerek kadınlara yönelik çalışmaları yerinde göreceğini belirten konuklar, projeye destek olacağını belirten Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.


Ziyaret sonunda bir değerlendirme yapan Uysal ve Oğuz, "Women In Power isimli projemiz 5 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kentimize 11 kadın öğrenci gelecek ve burada kadına bakış açısını görecekler. 45 gün boyunca misafirimiz olacak öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi’nin de kadınlara yönelik başarılı proje ve çalışmalarını gözlemleme şansı bulacak. Bizlere her zaman destek olan Başkan Ahmet Ataç’a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler.


Başkan Ataç ise konuklarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederken, "Sevgili Nagehan ve Özgür projeleri ile farklı ülkelerden kadın öğrencileri şehrimizde misafir edecekler. Biz kadınlarımızın mutlu olmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışma ve projeleri, ülkemize gelen konuklarımıza da yerinde göstereceğiz. Çağdaş Türk kadınının tanınması için de güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Projede emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:16
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