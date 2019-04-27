Ataç’tan geçmiş olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor. Ataç, son olarak 94 yaşındaki Ethem Arda’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmayı tercih ettiğini, bundan mutluluk duyduğunu vurgulayan Başkan Ataç, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Başkan Ataç, bu kez 50 yıl sinema işletmeciliği yapan 94 yaşındaki Ethem Arda’yı evinde ziyaret ederek, hastalığından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Başkan Ataç, “Ethem Abi ile çok görüşürdük. İyi bir işletmeciydi. Kılıçoğlu Sineması’nda da görevlerde bulundu. Rahatsızlığını öğrenince kendisini ziyaret etmek istedim” dedi.

Ziyaret, Ethem Arda ve Başkan Ataç’ın çektirdikleri fotoğraf ile sonlandı.