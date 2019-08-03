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Ataç yeni başkanlara rol model oluyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
Ataç yeni başkanlara rol model oluyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile bir araya geldi. Başkan Tepe, Başkan Ataç’ın Türkiye’de model olmuş bir belediyecilik sergilediğine dikkat çekerek, “Başkanımızın tecrübelerinden biz de yararlanıp güzel ilçemiz Gülyalı’da güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.


Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından olan 28 yaşındaki Ordu’nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, beraberindekilerle birlikte Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tepe, Tepebaşı’nda hayata geçirilen birbirinden değerli projeleri yerinde gezip, görmek ve örnek almak için bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Tepe, “Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, Türkiye’de model olmuş bir belediyecilik sergiliyor. Biz de yeni seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu örnek uygulamaları yerinde gezmeye ve görmeye geldik. İnşallah başkanımızın tecrübelerinden biz de yararlanıp güzel ilçemiz Gülyalı’da Tepebaşı’ndan aldığımız güçle beraber güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Tepebaşı halkına da böyle bir kazanımı böyle bir değeri devam ettirdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Son seçimden sonra CHP’li belediye sayımızın artması özellikle de büyük belediyeleri kazanmamız çok önemliydi. Bu belediyelerimiz, daha küçük çaptaki belediyelere ağabeylik yapacaklardır. Bu konuda da Ulaş’ın bizi ziyaret etmesi çok önemliydi. Kendisini tanımaktan da çok mutlu oldum. Ayrıca gencecik kardeşimizin böyle ağır bir sorumluluğu üstlenmesinden dolayı gurur duydum. Önümüzdeki zamanlarda daha sık görüşmelerimiz olacak. Biz de elimizden geldiği kadar Ulaş kardeşimize destek vereceğiz. Onun başarılı olması kendi bölgesi için değil, Türkiye için çok önemli ve öyle olması için hep birlikte gayret edeceğiz. Kendisine görevi hayırlı olsun, başarılı bir dönem geçireceğinden eminim” ifadelerini kullandı.


Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 12:02
  1. sergi
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