Ataç, ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında Elif Asya bebeğin ailesini ziyaret ederek, çiçeği burnunda anne ve babayı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ailelerini tebrik ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Tayfun ve Seda Var çiftini evlerinde ziyaret ederek bebek sahibi olmalarından dolayı kutladı. Ziyaretinde Elif Asya bebeği seven Başkan Ataç, aile büyükleri ile de sohbet etti. Var çiftinin bebeğini kucağına alan Başkan Ataç, “Çocuk sahibi olmak çok büyük bir mutluluk kaynağı. Sizi de bu mutluluğu yaşadığınız için tebrik ediyorum. Diliyorum ki tüm bebeklerimiz, çocuklarımız sağlıklı şekilde büyürler. Biz de yeni canımızdan kıymetli evlatlarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak adına durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Ataç’ı ağırlayan Var ailesi de ziyaretinden ötürü kendisine teşekkürlerini iletti.