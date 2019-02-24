Ataç Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ev ziyaretlerinde Eskişehirli vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Şirintepe Mahallesi’nde ikamet eden Nurten Biçer ve ailesinin konuğu oldu. Ziyarette Biçer ailesinin komşuları ile de görüşen Başkan Ataç, mahalle sakinleri ile uzun süre sohbet etti. Vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ataç, gelen talep ve görüşleri de dinledi.

Kendisini konuk eden Biçer ailesine teşekkür eden Başkan Ataç, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından evden ayrıldı.