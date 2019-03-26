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Atabarı Kayak Merkezi 2019 yılında doldu taştı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Atabarı Kayak Merkezi 2018-2019 sezonunu Nisan ayının ikinci haftasında kapatmayı planlıyor.

26 Mart 2019 Salı 10:51
Atabarı Kayak Merkezi 2019 yılında doldu taştı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Atabarı Kayak Merkezi 2018-2019 sezonunu Nisan ayının ikinci haftasında kapatmayı planlıyor. Bu kış sezonunda 11 bin 640 kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde önümüzdeki yıl için hedef 25 bin ziyaretçi.


Artvin’in 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı’nda yer alan Atabarı Kayak Merkezi, hizmete başladığı 2012 yılı itibariyle en çok ziyaretçinin uğradığı sezon 2018-2019 sezonu oldu. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan Atabarı Kayak Merkezi, özellikle kış aylarında tatilcilerin ve kayak tutkunlarının akınına uğruyor.


Atabarı Kayak Merkezi zorluk derecesine göre üç piste sahip. Pist uzunluğu bin 300 metre olan tesislerde aynı zamanda, 595 metre uzunluğunda, 2 kişilik, saatte 648 kişi taşıma kapasiteli telesiyej bulunuyor. Yine 159 metre uzunluğunda tek kişi kapasiteli, saatte 315 kişi taşıyabilen baby lift mevcut. Kayak merkezine gelen turistler Kafkasör mevkiinde doğayla iç içe ortamda konaklama yapabiliyor.


Bu yıl 2 bin 700’ü yabancı olmak üzere 11 bin 650 kişi Atabarı Kayak Merkezi’ni ziyarette etti. Hafta içi günlük 100 kişinin ziyaret ettiği tesislerde hafta sonu 600 kişi ziyaret ediyor.


Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, gerek kar kalitesi gerekse bulunduğu konum itibarıyla Atabarı Kayak Merkezi’nin diğer kayak merkezlerine göre fark oluşturduğunu söyledi.


"Kayak sezonunu 15 Kasım’da 1,5 metrelik yağan karla sezonu açtık" diyen Yetim, "Her yıl pistlerde ve liftlerde kaliteyi artırmak için yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu sene de sezona hazırlık çalışmaları çok iyi geçti. Bu yıl 11 bin 650 ziyaretçi sayısına ulaştık. Sezon içinde bütün kayakçılardan aldığımız olumlu ve olumsuz eleştirileri değerlendirerek sezon öncesinde gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hedef 25 bin ziyaretçi" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:51
  1. doğa

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