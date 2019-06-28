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Ata sporları ile görsel şölen başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak.

28 Haziran 2019 Cuma 12:38
Ata sporları ile görsel şölen başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılacak olan Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etno Spor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen şenlik 19 Temmuz’da Bursa’daki kortej ile başlayacak. Şenlik kapsamındaki kültür saat ve spor faaliyetleri ise 20-21 Temmuz tarihlerinde Keles Kocayayla’da gerçekleştirilecek. Şenlikte kökbörü, atlı akrobasi, geleneksel okçuluk, cirit, rahvan, atlı okçuluk, aba-kuşak-şalvar güreşleri ve yağlı güreş müsabakaları iki gün boyunca sürecek. 20 Temmuz’daki Kocayayla Yağlı Güreşleri’nde Kırkpınar altın kemerli baş pehlivanlar İsmail Balaban, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Ali Rıza Kaya ata sporumuz yağlı güreşte heyecanı doruğa taşıyacak. Yağlı güreş müsabakası kapsamında 350 sporcu mücadele edecek ve er meydanında kol bağlayacaklar. Faaliyeti Kırkpınar davul-zurna ekibi ve Kırkpınar cazgırları sunacaktır.


Kültür-sanat faaliyetleri kapsamında konserler, dans gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk takım oyunları, efe ve zeybek eğitimleri, alp eğitimi, dağ yöresi temsili gelin alma, beşik toyu, Türk dünyasına özgü müzik dinletileri, ipek halı ve kumaş dokuma, yün eğirme, Türk dünyası başkentleri fotoğraf sergisi, Göktürkçe eğitimi, Orhun Yazıtları’nın canlı anlatımları, mehter ve kılıç kalkan gösterileri, defileler yapılacak. Şenliği bütün vatandaşlar izleyebileceği gibi aynı zamanda birçoğuna ailesi ve çocukları ile birlikte katılma imkânı bulacak Şenlik kapsamında 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Keles Kocayayla’da yapılacak şenliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos AKKM güney kapısından ücretsiz servisler kaldırılacak. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00’da Türk halk müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz dinleyicisi ile buluşacak. Oluşturulacak arasta alanında ise vatandaşlar Kocayayla içerisinde geçirecekleri zaman dâhilinde ihtiyaç duyabilecekleri yiyecek ve içecekleri temin edebilecekler.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 12:38
  1. kültür
  2. sanat
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