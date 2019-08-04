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Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin misafiri ağırladı

İzmir Seferihisar’ın Ulamış Mahallesinde düzenlenen 3.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:19
Ata Ekmeği ve Armola Şenliği 50 bin misafiri ağırladı

İzmir Seferihisar’ın Ulamış Mahallesinde düzenlenen 3. Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’ne katılım geçen yıllara oranla çok daha yüksek oldu. Gün boyu süren şenlikte, ilçede 100 yıl önceki tekniklerle üretilen ’Ata ekmeği’ ile ilçenin meşhur peyniri ’Armola’ tanıtıldı.



Etkinlik süresince Seferihisar Çocuk Belediyesi standı, üretici pazarları ve çeşitli STK stantları gelen misafirlere hizmet verdi. Şenlikte, 2011 yılında Tohum Takas Şenliği’nde Gödence köyünde bulunan ve uzun çalışmalar sonucu çoğaltılıp, un haline getirilen Topan Karakılçık buğdayından yapılan ekmekler, yöresel peynir Armola ikram edildi. Etkinliğe Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir KÖY-KOOP Başkanı Neptün Soyer, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak da katıldı.



“Birçok ailenin geçim kaynağı oldu”


Belediye Başkanı İsmail Yetişkin açılış konuşmasında tarımın hayati önemine vurgu yaparken “Ata tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Can Yücel Tohum Banka’mızda birçok yerli tohumu çoğaltıyoruz. Karakılçık buğday tohumu da bu merkezden çıkmıştır. Seferihisar Belediyesi olarak 500 dönüm arazi içinde karakılçık buğdayı üretimimiz yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile de Menemen ovasında ilk defa 500 dönümlük bir araziye daha ekildi. Karakılçık buğdayından günlük çıkan ekmek sayısını artırmak ve yan ürünlerini geliştirmek için çalışıyoruz. Yine ilçemizin kendi değerlerinden, geçmişten günümüze bozulmadan gelen Armola peynirimiz ile karakılçık ekmeğimizi birleştirdik. Gerek satış noktalarımızda gerekte internet üzerinden yaptığımız satışlarda Türkiye’nin neredeyse her yerine bu iki lezzetimizi ulaştırıyoruz. Bu sayede Armola ve Karakılçık ekmeği birçok ailenin geçim kaynağı oldu. Topan Karakılçık Ata tohumumuzun sertifikasyon çalışmalarını başlattık, sonuna yaklaşıyoruz. Bu başarıların devamını hep birlikte sağlayacağız” dedi.



Program, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu (SEFTİT), Ulamış Tiyatro Topluluğu tiyatro oyunu ve Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu roman gösterileri ile devam etti. Şenlik boyunca dedelerden kalma ’Şıngırdak’ oyunu, selvi altında salıncak, köy seyirlik oyunları oynandı. Etkinlik Seferihisar Belediye Bandosu konseri ile son buldu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:19
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