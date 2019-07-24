Ata Demirer’in çiftlik sefası

Yazı Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde geçiren ünlü sanatçı Ata Demirer’in üzüm bağından yaptığı paylaşımlar beğeni topladı.

Daha önce ’Eyyvah Eyvah’ film serisini de Bozcaada’da çeken ve adanın tanıtımına önemli katkı sağlayan Ata Demirer, uzun yıllardır Bozcaada’da yaşıyor. Başarılı komedyen, önceki gün üzüm bağımdan paylaşımlarda bulunarak takipçilerinin ilgisini çekti. Demirer, yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ’aşığım’ yorumuyla instagramda paylaştı. Üzümün yanı sıra çok sayıda sebze ve meyve de yetiştiren Demirer, takipçilerinden sayısız mesaj aldı. Bağında birçok hayvan bulunan sanatçıya ’Ata babanın çiftliğinde her şey var’ şeklinde esprili yorumlar yapıldı.