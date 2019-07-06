Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.

Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.

‘Eyvah Eyvah’ film serileriyle hem Bozcaada hem de Geyikli halkının sevgilisi haline gelen Ata Demirer, 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı. Kendisine ait teknesiyle denize açılan ünlü komedyen, çektiği eğlenceli mini klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer’in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kullanıcılar, Ata Demirer’in paylaşımının altına yorum yaparak, ünlü komedyenin yeni yaşını kutladı.

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