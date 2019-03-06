ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı!

Öğrencilerin 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde girdiği Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı sonuçları açıklandı.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler, Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 08 Mart 2019 saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2019 tarihlerinde, ATA AÖF final sınavı ise 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde uygulanacak.

29-30 Haziran tarihlerinde, Üç ders sınavı ise 27 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanacak.