ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF 2019 güz bütünleme sonuçları

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları için heyecan devam ediyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 23 Şubat ve 24 Şubat tarihlerinde yapılmıştı. Sınava giren adaylar heycanla girdikleri derslerin sınavlarından geçip geçmediklerini merak ediyor. Peki merakla beklenen ATA AÖF 2019 güz bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

ATA AÖF 2019 güz bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.