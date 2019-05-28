ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman hangi tarihte yapılacak?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 11-12 Mayıs tarihlerinde final sınavları gerçekleşti. Finalde bekledikleri başarıyı yakalamayan öğrencilerin gözü, notlarını yükselme şansı yakalayacakları bütünleme sınavlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman?

Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.