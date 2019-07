ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları öğren

ATA AÖF 2019 bütünleme sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler dönem sınavlarına giriyorlar. Bahar dönemi bütünleme sınavları 29 Haziran ve 30 Haziran tarihlerinde yapıldı. Şimdi bütünleme sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuç açıklanma tarihi ile ilgili güncel duyuruları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı “Mozilla Firefox” tur. Sınavlarda “sınav raporunu görüntüleyememe” sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan “Rapora Git” butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.