0553 313 94 23

ATA 2019 AÖF bütünleme (güz dönemi) sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. ATA AÖF binlerce öğrenci 2019 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açıklanacak?

23 Şubat 2019 Cumartesi 14:28
ATA 2019 AÖF bütünleme (güz dönemi) sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. ATA AÖF binlerce öğrenci 2019 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL)’nın 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılmasının ardından 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için giriş belgeleri sınava yakın bir tarihte yayınlandı. 

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci 2019 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak tarihinde yapılırken, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden bulabilirsiniz.

ATA AÖF sınav takvimi 2019

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir. Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:28
  1. 2019 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?
  2. 2019 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası
  3. ata aöf bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
  4. 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hassa’da dernek açılışı
    1. Hassa’da dernek açılışı
    2. 5. Ortopedi ve Travmatoloji..
    3. Yeşilyurt Belediyesi hizmette öncülük..
    4. İYİ Partili Parlak, çalışmalarını..
    5. Şampiyon Mustafakemalpaşa Belediye Spor
    6. Tekirdağ beyaza büründü
    7. Çocukların uzay yolculuğu
    8. Erciş’in sembol ismi vefat etti
    9. Optimum’da “Garaj Günleri İndirimleri”..
    10. Tersane İstanbul Temel Atma Töreni
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) En az..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Güvenli..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem!..
    15. Başakşehir Bursaspor maçı ne zaman..
    16. Erdoğan: "Diyoruz ki 'Gelin İdlib..
    17. 16. Uluslararası ODTÜ Robot Günleri..
    18. Pınar Karşıyaka'da Bauermann dönemi..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Avrupa..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Suriye..
    21. "Türkiye, sahip olduğu spor..
    22. Ruhani'den özeleştiri: 45 yıl önceki..
    23. Alanyaspor Kasımpaşa ne zaman saat..
    24. İki yıl gözlemledi! Türk astronom..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma..
    26. MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye..
    27. Kocamaz’ın DP’den Büyükşehir..
    28. Başkan Çerçioğlu, Halkbank’ı eze eze..
    29. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Düzce'de
    30. Atatürk’ün Marmaris’e gelişi törenle..
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu