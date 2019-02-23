ATA 2019 AÖF bütünleme (güz dönemi) sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. ATA AÖF binlerce öğrenci 2019 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL)’nın 19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılmasının ardından 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019 Yılı ATA AÖF Güz Dönemi Bütünleme Sınavı için giriş belgeleri sınava yakın bir tarihte yayınlandı.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci 2019 ATA AÖF sınav sonuçları hakkında da araştırmalarını yapıyor. Peki 2019 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? Bütünleme sınav sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınavları 19-20 Ocak tarihinde yapılırken, bütünleme sınavları ise 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden bulabilirsiniz.

ATA AÖF sınav takvimi 2019

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir. Bahar Dönemi Ara Sınavı (VİZE) 23-24 Mart 2019 tarihinde, ATA AÖF Yarıyıl Sonu Sınavı (FİNAL) 11-12 Mayıs 2019 tarihinde, ATA AÖF Bütünleme Sınavı 15-16 Haziran 2019 tarihinde, ATA AÖF Mezuniyet Üç Ders Sınavı 27 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.