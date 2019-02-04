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At ve köpeklerin şaşırtıcı dostluğu

Nevşehir'de doğada başıboş gezen at ve beraberindeki onlarca köpeğin dostluğu dikkati çekiyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
At ve köpeklerin şaşırtıcı dostluğu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, başıboş bir at ile onlarca köpeğin doğada birlikte yaşaması ve gezmesi şaşırtıyor.

Kent merkezi dışındaki arazilerde başıboş gezen bir at ile birçok köpek, dere tepe beraber dolaşıyor.

At ve köpeklerin arasındaki ilişkiyi fark eden ve aylardır takip eden öğretmen Kadir Akel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu dostluğu ilk şahit olduğu ekim ayından bu yana hayretle gözlemlediğini belirtti.

Tabiatta başıboş gezen hayvanlara yem bırakmak amacıyla zaman zaman aracıyla arazileri dolaştığını anlatan Akel, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

Akel, atın etrafında onlarca köpekle dolaşmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Köpekler sanki atı koruyor gibiler, ata yaklaşılmasına izin vermiyorlar. Kışın en soğuk günlerinde bile burada yaşıyorlar. Bakıyorsunuz bir bu tepede, bakıyorsunuz öbür tepede. Köpeklerin atla dostluklarını ilk kez görüyorum, belki bir at ile bir köpek olabilir ama onlarca köpeğin atla dostluğu çok ilginç geldi bana. Farklı tabiat ve hayvan hikayeleri ile karşılaştım ama bu hikaye çok farklı. Muhtemelen uzun zaman önce sahibinden kaçmış ve Bremen Mızıkacıları'nda olduğu gibi özgürlüğünü ilan etmiş bir at var ortada, köpeklerle dostluk kurmuş. Burada, köpeklerle dere tepe gezen bir hayvan görüyoruz."

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
  1. at ve köpeklerin dostluğu
  2. Doğal yaşam
  3. Kadir Akel
  4. Nevşehir

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