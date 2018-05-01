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At kızı hem üstünden attı hem tekmeledi! Kabusu oldu

Adana'da gezintiye çıkmak için kiraladığı atın üstünden atarak çiftelediği genç kız ağır yaralandı. Atın 13 yaşındaki sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

01 Mayıs 2018 Salı 15:42
At kızı hem üstünden attı hem tekmeledi! Kabusu oldu

HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı için Kırşehir'den şehre gelen özel güvenlik görevlisi Gizem Köseömür, kutlama etkinliğinden sonra 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte kent turuna çıktı.

İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısındaki bir AVM çevresinde at gezintisi yapıldığını gören Köseömür, 13 yaşındaki Mehmet E.'nin atını 5 liraya kiraladı.

Ata binen Köseömür bir süre gezdikten sonra at hırçınlaşarak genç kızı üzerinden attı.

Yere düşen genç kız, atın çiftelerinin de hedefi olarak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekleyen gençler bu sırada gözyaşları içerisinde Köseömür'ün yüzüne su dökerek kendisine getirmeye çalıştı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:42
  1. Kırşehir
  2. Adana

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