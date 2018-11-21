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At keserken suç üstü yakalandılar!

Kayseri'de ıssız bir yerde ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekipleri tarafından basıldı. At kesen baba-oğul, kendilerini "Atları yiyecektik" diyerek savundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:36

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, kırsal bölgede bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. Kestikleri atları, halı yıkama arabası ile şehir merkezine götürdüğü tespit edilen baba-oğulun, kesilen atları satıp satmadıkları araştırılıyor.

Suçüstü yakalandılar

Kayseri'nin İncesu İlçesi Dokuzpınar ile Hanyeri köyleri ve Hacılar'ın Hörmetçi ile Karpuzseki arasında bir mevkinde Kırgızistan uyruklu oldukları iddia edilen baba-oğul, kırsal bir bölgede kiraladıkları evde at kestikleri görüntülendi. Bir çoban, tesadüfen atların kesildiğini görünce durumu köylülere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baba-oğulu at keserken suçüstü yakaladı. Baba-oğul, savunmasında kestikleri atları satmadıklarını ve kendilerinin yediği söyledi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:36
  1. Kayseri
  2. at

YORUM YAZ

  • Niye Skandal?Niye Skandal?25 dk önce
    Kirgizlar zaten at yer ki, sattigini tespit edemedikten sonra elde birsey yok. Fotolarini koyup teshir ediyorsunuz, suclu gibi.
  • Mesut SarpMesut Sarp28 dk önce
    Tiplerinden Asyali olduklari anlaşılmakta, onlar zaten at yiyorlar. At zaten mundar şey yemez, temiz hayvandır. Önemli olan et sıkıntısından insanlarımız kedi köpeğe saldırmasınlar.
  • samimsun samimsun 35 dk önce
    yahu siz yapmayın bari adamlar kırgız at eti yer at sütü içer ha deyinki sağlıksız kesim var ama ne yapsın adam bizde at kesimimi var da gidip orada kessin atı bide konuya bu taraftan baksanız
  • corumlucorumlu36 dk önce
    Doğru söylemişler. Kırgız kardeşlerimiz at eti yer sütünü içerler. Kayserili sayılmazlar. ..
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