At hırsızı yakalandı Kahramanmaraş’ta çaldığı at ile kaçmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş’ta çaldığı at ile kaçmaya çalışan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre at hırsızlığı Afşin İlçesi’nin Esence Mahallesi’nde meydana geldi.

Yusuf Öztürk’e (33) ait At, mahallenin mezrasında otlandığı sırada gözden kayboldu. Atının çalındığını şüphelenen Öztürk, durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, atı çalan E.G’yi (26) Hüyüklü Mahallesi’nde yakaladı. Kaçırılan at sahibine teslim edilirken, atı çalan E.G gözaltına alındı.

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