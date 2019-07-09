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At çiftliğine yoğun ilgi

Van’ın Terzioğlu Mahallesi’nde kurulan at çiftliği, yoğun ilgi görüyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:24
At çiftliğine yoğun ilgi

Van’ın Terzioğlu Mahallesi’nde kurulan at çiftliği, yoğun ilgi görüyor.


Van’da yıllardır binicilik hizmeti veren Van Atlı Spor Kulübüne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 3 bin 500 metrekarelik alanda kurulan at çiftliğinde 3 eğitmen tarafından binicilik dersleri veriliyor. 6 yıldır binicilik dersi verdiklerini belirten Van Atlı Spor Kulüp antrenörü Ahmet Başak, “Van Atlı Spor Kulübüne gelen 11’e yakın kreşimiz var. Gelen kreş öğrencilerine binicilik eğitimlerini veriyoruz. Daha çok çocuklar ilgili. Burada binicilik eğitimlerinin dışında yiyecek ve içecek hizmeti de veriyoruz. Buraya gelen ve binicilik eğitimi alan öğrencilerimize sezon sonunda sertifikalarını veriyoruz ve böylece lisanslı binici oluyorlar” dedi.


3 bin 500 metrekare alanında biniş hizmeti verdiklerini dile getiren Başak, “Turlarımız 8 ila 10 dakika sürüyor. Şu anda üçü çocuklar için 5 eğitimli atımız var. Üç antrenör tarafından eğitimlerimiz titizlikle veriliyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu anlamda halkımızı spor kulübümüze bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Çocukluğundan beri ata bindiğini belirten Berivan Karabulut isimli vatandaş ise “Hayvanları seviyorum. Onlar korunmaya muhtaç canlılar. Bu zamanda artık insanlardan çok hayvanlar bizim dostumuz, arkadaşımız. Atları zaten çocukluğumdan beri çok seviyorum” dedi.


6 yaşındaki Berre İdiz isimli çocuk da en sevdiği hayvanın at olduğunu ifade ederek, ata binmenin çok güzel olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:24
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