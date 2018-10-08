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Polis kadın hırsızları at arabasıyla gözaltına aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları yapı malzemeleriyle yakalanan kadın hırsızlar, polis tarafından at arabalarıyla birliktegözaltına alındı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:55
Polis kadın hırsızları at arabasıyla gözaltına aldı

Olay Bursa İnegöl’ün Metal Sanayi'ndeki orman ürünleri fabrikasının deposunda meydana geldi. Fabrikanın üstü açık olan deposundaki uzay çatı malzemelerinin at arabasına yüklendiğini gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadın hırsızları çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı.

At arabasıyla polis merkezine gittiler

At arabasındaki uzay çatı malzemeleri işyeri güvenlik görevlilerine teslim edilirken, şuçüstü yakalanan Gülümser Y. (60) ve Avşar Y. (30), hırsızlık yaparken kullandıkları at arabası ile gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi kadınlar, bir polisin at arabasına binerek yönlendirmesiyle ve bir polis aracının eskortluğuyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:55
  1. Bursa

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