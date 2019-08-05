0553 313 94 23

At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldı

Denizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldı

Denizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.


Olay, geçtiğimiz hafta Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli Büyükşehir Belediyesince yoldaki kazaların önüne geçilmesi amacıyla yolun karşısına geçilmemesi için yol ortasındaki refüje demir bariyer yapıldı. Hafta sonu ise yol üzerine yapılan üst geçitten yolun karşısına geçen bir şahıs cep telefonu ile yaşanan hırsızlığı kayıt altına aldı. At arabası ile yol kenarında duran bir kadın, demir bariyerlerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından demir bariyerin refüjde olduğunu gören kadın bariyeri kaldırarak götürmek istedi. Kadın ilk denemesinde bariyeri kaldıramayınca yere bıraktı sonra çevresini kolaçan ederek ikinci denemede bariyeri kaldırmayı başararak at arabasının üstüne koydu. Kadın daha sonrasında ise gözden kayboldu.


Hırsızlık anını çeken vatandaşın ise çekim esnasında ‘devletin malını çalmak bu kadar kolay’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin ise çalınan bariyerin yerine yenisi yaptığı gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta, genç çiftçi hayvan dağıtımları devam ediyor
    1. Kars’ta, genç çiftçi hayvan..
    2. Japonya Rusya'ya nota!
    3. Thompson üzümünün Buldan’da deneme..
    4. Samsun’da 263 litre kaçak içki ele..
    5. Gazişehir Gaziantep'te sezon..
    6. Adanalı aşçılardan Mengen’de..
    7. Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu..
    8. Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı
    9. Bakan Soylu'nun talimatı sonrası..
    10. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    11. Kardeşlerin silahlı bıçaklı kavgası: 2..
    12. Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya..
    13. Bahçesinde 22 kök dişi Hint keneviri..
    14. Atatürk Üniversitesi eğitim ağını..
    15. Altın fiyatları
    16. Medipol Başakşehir - Olympiakos maçı..
    17. Pompalı tüfekli saldırgan adliyeye..
    18. Aksa Elektrik, Türkiye’nin en büyük..
    19. İlk kurşun hikayesi ve...
    20. Ereğli’de zabıta denetimleri
    21. Trabzonspor tribünlerine yeni bir..
    22. Salihli’nin sorunları bir bir çözülüyor
    23. Almanya'da bileşik PMI, 73 ayın en..
    24. Arnavutköy’de feci olay: 11 büyükbaş..
    25. Ağaçlandırma sahasındaki yangında 250..
    26. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme..
    27. İran'dan nükleer anlaşmadan ayrılma..
    28. Pekmez’den kurban uyarısı
    29. Veteran okçulardan Avrupa..
    30. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!