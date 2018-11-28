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Asyaport'tan dev gemilere "standart gemi" tarifesi

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport tarafından, 334 metre uzunluğundaki Hindistan bandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34
Asyaport'tan dev gemilere "standart gemi" tarifesi

TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport tarafından, 334 metre uzunluğunda 43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan mandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulandı.

Asyaport Limanı İşletme Müdürü Kadir Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifenin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından Eekim ayında uygulamaya konulduğunu belirtti.

Bu uygulamanın Türkiye'deki limanlarına daha çok yabancı mandıralı gemi çekebilmek için yapıldığını aktaran Uzun, "Türkiye limanlarına daha fazla gemi getirebilmek adına Çanakkale geçişlerinde uygulanan tarifelerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar, bakanlığımızın da olumlu yaklaşımıyla çok müspet bir sonuca ulaşmış bulunmaktadır" diye konuştu.

Uygulamanın çok verimli olduğunu ve bu kapsamda Asyaport'a ilk geminin yanaştığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bunun ilk meyvelerini de topluyoruz. CPO Hamburg gemisi, 334 metre olan gemimiz. IMED hattı ile Türkiye'den Hindistan'a direk sefer yapan bir gemi. Bu gemi Boğazlar'daki tarifeli uygulamaların normal gemi geçişleri tarifesine getirilmesiyle birlikte ilk defa limanımıza yanaşmış olup buradaki avantajdan yararlanmıştır.

Hindistan'a direk sefer yapan bir gemidir. Bunun devamı gelecek. Bundan sonraki gemilerimiz de bu hatta tamamı 300 metrenin üzerine çıkıyoruz. Bu da Türkiye için daha büyük katkı. Daha fazla konteynerin Türkiye üzerinden geçişinin sağlanması adına güzel bir gelişme."

-Standart tarife uygulaması

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından 300 metre ve üzerindeki gemilerin Marmara Denizi'ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları durumunda bu gemilere 300 metre altındaki gemilerde olduğu gibi standart tarife ücretinin uygulanacağı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:34
  1. Asyaport
  2. konteynır
  3. liman
  4. Tekirdağ

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