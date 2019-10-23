Hindistan'dan skandal! 'Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptılar

Hindistan'ın Ankara'daki büyükelçiliği, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, Hindistan vatandaşlarının "en yüksek seviyede" temkinli olması gerektiğini duyurdu.

"Henüz Hindistan vatandaşlarına karşı bir olay yaşanmamış olmasına rağmen, harekattan dolayı Hint vatandaşlar ellerinden geldiğince temkinli olmalıdır" ifadesini kullanan Büyükelçilik'in bu skandal ifadeleri neden kullandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Açıklama siyasi

Yapılan seyahat uyarısının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ankara'ya olan ziyaretini ertelemesinin ardından gelmesi, açıklamanın siyasi olduğuna yorumunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış basında Keşmir meselesini gündeme getirmesi ve Keşmirli Müslümanların yanında durması, Modi ve Hint hükümeti tarafından tepki çekmişti. Başbakan Modi, BM Genel Kurulunda Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmüş, Türkiye'yi Doğu Akdeniz üzerinden vurmaya çalışmıştı.