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Hindistan'dan skandal! 'Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptılar

Hindistan'ın Türkiye'deki büyükelçiliği, Türkiye'ye gelmek isteyen Hint vatandaşlarına Barış Pınarı Harekatı sebebiyle salı günü seyahat uyarısında bulundu ve Hindistan vatandaşlarının "temkinli" olması tavsiye edildi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:48
Hindistan'dan skandal! 'Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptılar

Hindistan'ın Ankara'daki büyükelçiliği, Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sebebiyle, Hindistan vatandaşlarının "en yüksek seviyede" temkinli olması gerektiğini duyurdu.

"Henüz Hindistan vatandaşlarına karşı bir olay yaşanmamış olmasına rağmen, harekattan dolayı Hint vatandaşlar ellerinden geldiğince temkinli olmalıdır" ifadesini kullanan Büyükelçilik'in bu skandal ifadeleri neden kullandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Açıklama siyasi

Yapılan seyahat uyarısının, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Ankara'ya olan ziyaretini ertelemesinin ardından gelmesi, açıklamanın siyasi olduğuna yorumunu akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış basında Keşmir meselesini gündeme getirmesi ve Keşmirli Müslümanların yanında durması, Modi ve Hint hükümeti tarafından tepki çekmişti. Başbakan Modi, BM Genel Kurulunda Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmüş, Türkiye'yi Doğu Akdeniz üzerinden vurmaya çalışmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:48
  1. Ankara
  2. Hindistan
  3. Türkiye
  4. seyahat uyarısı

YORUM YAZ

  • EKOLL EKOLL 21 sa önce
    Hadi ordan inekçiler. Kendi ülkenize bakın. Keşmir de müslümanara yaptığınıza bakın. Onları unutmadık.
  • volkanvolkan21 sa önce
    Siz kendi ülkenize bakın. Üste para verseler gitmem Hindistan'a. Kokuşmuş her yeriniz. tecavüz, hastalıklar, gelir dağılımındaki uçurum. İnsanlar sağlıklı gıda, su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Can ve mal güvenliği hiç bir zaman sağlanamamış. Türkiye ye seyahat etmeyin diyorlar.
  • ŞüpeciŞüpeci21 sa önce
    Çinli çekirge sürüsünden farkı yok hinduların... ne de olsa kapı komşuları... al birini vur ötekine
  • NurNur21 sa önce
    İneğe tapan adamlardan ne bekliyoruz devam etsin kanal 7 dizilerine hindistan tv gibi olduk
  • Mesut SarpMesut Sarp22 sa önce
    Zaten Avrupaya iltica icin geliyorlar, vize vermeyin iceri almayın bunlardan milyonlar var ülkemiz doldu taşıyor, nefes alamaz hala geldik!
  • MehmetMehmet22 sa önce
    Hindistanın çingeneleri bidaha hiç gelmesin çok pisler
  • KafkasKafkas22 sa önce
    Hindular Türkiyeye seyahat edecekse esas Türkiye son derece dikkatli olmalı. Bu inek manyaklarının yapacağı hırsızlık ve tecavüz girişimlerine karşı önlemlerini almalı ve her an temkinli olmalıdır.

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