Asya ülkesinden ilginç aşı kararı! Dünyada bir ilk

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının devam ettiği Tayland'dan, Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısı ile İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını karıştırma kararı geldi.

Tayland hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'a karşı korumayı artırmak için ilk doz olarak Sinovac aşısını alanlara, 2. doz olarak AstraZeneca Covid-19 aşısının uygulanacağı kaydedildi. Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul karara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bu karar, Covid-19'un Delta mutasyonuna karşı korumayı güçlendirmek ve salgına karşı yüksek düzeyde bağışıklık oluşturmak içindir" ifadelerini kullandı.

Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun, Nisan ayının başından bu yana ülkede yayılmaya devam eden ve yüksek oranda bulaşıcı bir özelliğe sahip olan Alfa ve Delta mutasyonlarından kaynaklandığına dikkat çekildi. Ayrıca Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 656 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 345 bin 27'ye yükseldiğini, son 24 saatte 80 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 2 bin 791'e yükseldiğini ifade etti.

Öte yandan, Tayland Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Nisan-Temmuz ayları arasında 2 doz Sinovac Covid-19 aşısı uygulanan 677 bin 348 sağlık personelden 618'inin Covid-19'a yakalandığı, 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu ve 1 hemşirenin ise hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Yaşanan bu durumun ardından hükümet ise, 2 doz Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarına mRNA güçlendirici aşılar yapmayı planladığını duyurmuştu.