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Dünya Asya ülkesinde mide bulandıran olay: Arabanın bagajından çıkanlar pes dedirtti
Dünya

Asya ülkesinde mide bulandıran olay: Arabanın bagajından çıkanlar pes dedirtti

Tayland'da bir kadının arabasının bagajından onlarca kilo hayvan ölüsü çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 14:59:00 -
Asya ülkesinde mide bulandıran olay: Arabanın bagajından çıkanlar pes dedirtti

Tayland polisine bağlı Doğal Kaynaklar ve Çevre Suçları Önleme Birimi tarafından, ülkenin güneyinde yer alan Chana bölgesindeki tren istasyonunda bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir kadının otomobilinin bagajında iki adet strafor kutu içinde 50 kilogram ağırlığında 68 adet hayvan cesedi ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar arasında 2 adet lemur, 54 adet sincap, 7 adet monitör kertenkelesi, 1 adet pangolin, 2 adet misk kedisi, 2 adet cüce geyik yer aldığı belirtildi.

Yapılan ilk sorgulamada, hayvan cesetlerinin Malezya sınırındaki Sukhirin bölgesinden trenle getirildiğini ve kendisinin yalnızca taşıyıcı olduğunu itiraf eden 44 yaşındaki kadın gözaltına alınırken, Tayland polisi olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, operasyonda görevli polis amiri Watcharin Pusit yaptığı açıklamada, ele geçirilen hayvanların nereden getirildiğini tespit etmek için laboratuvar incelemesine gönderildiğini belirtirken, bu hayvanların çeşitli yöresel ilaçların yapımında kullanıldığını ifade etti.

Tayland’da Yaban Hayatı Koruma Yasası çerçevesinde, vahşi hayvan kaçakçılığı yapan şahıslar ağır para cezasına ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

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