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Asya ülkesinde isyan! 258 kişi firar etti

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bir cezaevinde çıkan isyan sonucu 258 mahkum firar etti.

20 Ağustos 2019 Salı 16:48
Asya ülkesinde isyan! 258 kişi firar etti

Endonezya’da isyan çıkartarak hücrelerini ateşe veren 258 mahkum, cezaevinde kaçtı.

5'i geri döndü

Endonezya'da öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı çıkan protestolar cezaevine sıçradı. Batı Papua eyaletindeki Sorong şehrinde yaklaşık 500 mahkumun bulunduğu bir cezaevinde kalan tutuklular çıkardıkları isyan sırasında önce hücrelerini ateşe verdi ardından da cezaevinden kaçtı. Yetkililer, yangının ardından hapishaneden kaçan 258 mahkumdan yalnızca 5’inin bu sabah cezaevine geri döndüğünü açıkladı. İsyan sırasında kaçan mahkumlara müdahale eden bazı hapishane çalışanları, atılan taşlar nedeniyle yaralandı.

Meclis binası ateşe verilmişti

Cumartesi günü Surabaya kentinde Endonezya’nın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığı gerekçesiyle Papualı üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı. Dün, Batı Papua’nın başkenti Manokwari'de binlerce kişi öğrencilerin gözaltına alınmasını protesto etmiş, gösterilerde meclis binası ateşe verilmişti. Bugün de Sorong’da yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösterilerde, polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo gösterilerin ardından halka sağduyu çağrısı yaparak ve Surabaya’daki olayların soruşturulacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:48
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  7. tazyikli su
  8. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
  9. Surabaya

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