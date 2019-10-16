Afganistan'da helikopter düştü! Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot ve 6 asker yaşamını yitirdi:16 Ekim 2019 Çarşamba 10:53
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot ve 6 asker hayatını kaybetti.
Kalkıştan sonra düştü
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mİ-17 tipi askeri helikopterin Mezar-ı Şerif'in Dorahi Hayratan bölgesinde kalktıktan hemen sonra düştüğünü söyledi.
Kazada 1 pilot ile 6 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rezai, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti
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