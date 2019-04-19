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Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Toplantısı Vietnam'da yapılıyor

Anadolu Ajansının (AA) üyesi olduğu ve Başkan Yardımcılığını yürüttüğü toplantıda AA'yı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya temsil ediyor

19 Nisan 2019 Cuma 12:42
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği Toplantısı Vietnam'da yapılıyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) üyesi olduğu ve Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 44. Yönetim Kurulu Toplantısı Vietnam'da başladı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) ev sahipliğinde, bugün Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen OANA 44. Yönetim Kurulu Toplantısı "profesyonel ve yenilikçi gazetecilik" temasıyla yapıldı.

Toplantıda, haber ajanslarının görsel kullanımı ve YouTube gibi yeni medya platformlarına ilişkin kullanım davranışlarının yanı sıra yalan haber, veri doğrulama ve ana akım medyaların güven tesisi gibi konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Vietnam Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, son yıllarda modern teknolojiyle beraber iletişim araçlarının gelişmesi ve yalan haber sayısının artmasıyla OANA'nın veri doğrulama işlevinin önem kazandığını kaydetti.

Vietnam'da yaklaşık 41 bin haber ajansı çalışanı ve 19 bin gazeteci olduğuna işaret eden Dam, VNA'nın ve Vietnam basınının insan haklarını korumaya, Vietnam halkı ve kültürünü öne çıkarmaya devam edeceğini söyledi. Dam, bu kapsamda OANA Toplantısının yeni gelişmeleri masaya yatırmada önemini vurguladı.

VNA Genel Direktörü Nguyen Duc Loi ise VNA'nın OANA'ya 1969'da üye olmasından bugüne gazeteciliğin Asya-Pasifik bölgesinde gelişimi için aktif katılımda bulunduğunu söyledi. Dünya nüfusunun yüzde 52'sinin internet kullanıcısı olduğuna dikkati çeken Loi, bu kişilerin yalnızca iletişim için değil aynı zamanda bilgi sağlamak için interneti kullandıklarını kaydetti.

Loi, "Basın sadece birbiriyle yarışmıyor. Basın aynı zamanda bilgiyi yaymak için sosyal medya platformlarını kullanan geleneksel okuyucularıyla da bir yarış halinde." şeklinde konuştu.

Yalan haberlerin sayısının artmasıyla halkın ana akım medyaya olan güveninde düşüş olduğunu anlatan Loi, "Haber ajanslarının işlevi basın kuruluşlarına ve diğer ortaklara kaynak bilgi sağlamanın yanı sıra bilgiyi doğrulamak." ifadesini kullandı.

Loi, OANA'ya üye haber ajanslarının da bu kapsamda çalışmalar yaptığını belirterek, söz konusu toplantının bu konuları ele almak için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

OANA Başkanı ve Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Müdürü Aslan Aslanov da önemli haber ajanslarının üye olduğu OANA'nın yeni ortaya çıkan zorluklar karşısında harekete geçebilen güçlü bir platforma dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Aslanov, bu kapsamda yenilikleri zamanında uygulamaya koyup, Birliği yenileyerek daha rahat mekanizmalar oluşturmak gerektiğini söyledi.

- AA 100. yılında OANA toplantısına ev sahipliği yapmak istiyor

OANA 44. Yönetim Kurulu Toplantısı'na AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman katıldı.

Özkaya, burada yaptığı konuşmada, "AA'nın 100. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacağı 2020 yılında, o yılın OANA Yönetim Kurulu toplantısına AA olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

Özkaya, toplantı kapsamında her ajans tarafından sunulan "Ülke Raporları" bölümünde, "Yalan haber ve veri doğrulama gazeteciliği" konusunda, AA'nın Fotoğraf Takip Sistemiyle (PTS) Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü YPG'nin AA fotoğraflarını kullanarak yapmaya çalıştığı dezenformasyon ve kara propaganda çalışmalarının nasıl başarısızlığa uğratıldığını anlattı.

VNA'nın düzenlediği fotoğraf sergisinde AA ve pek çok üyenin fotoğrafları sergilendi. 35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu OANA Yönetim Kurulunun üyeleri ise AA'nın uluslararası yapılanması, gelişimi, teknolojisi ve yeni medya uygulamaları gibi alanlardaki tecrübelerinden daha fazla faydalanmak istediklerini kaydetti.

- AA ile PNA iş birliği anlaşması yenilenecek

AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, Vietnam'daki OANA toplantısından sonra Filipinler'e geçecek. Özkaya, 22 Nisan'da Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer'i ziyaret ederek AA'nın uluslararası yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Daha sonra Filipinler Haber Ajansını (PNA) ziyaret edecek Özkaya, burada AA ile PNA arasındaki iş birliğini yenileyecek anlaşmayı PNA Direktörü Virginia R. Arcilla-Agtay ile imzalayacak.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 12:42
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. Filipinler
  4. Mustafa Özkaya
  5. OANA
  6. Vietnam

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