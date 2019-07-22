Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Analistler, ABD'de geçen hafta ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin artan faiz indirimi beklentileri ile haftanın ilk yarısında hızlı yükselen borsaların, ikinci yarıda bu beklentilerin azalması ve etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçtiğini kaydetti. ABD ile İran arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilimin jeopolitik risk algısını artırdığını ifade eden analistler, cuma günü ABD borsalarında etkili olan satışların Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındığını söyledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 azalışla günü 21.416,79 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,22 değer kazanarak 107,96 seviyelerinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,26 kayıpla 2.887,270 puan seviyelerinde seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 2.093,34 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,93 düşüşle 37.981,33 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,08 kayıpla 28.455,53 puan oldu.

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