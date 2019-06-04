Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Asya borsaları, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 20.289,64 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışın hemen üzerinde 20.408,54 puandan tamamladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi de günü yüzde 0,96 azalışla 2.862,28 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,21 azalışla 40.182,71 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,04 düşüşle 2.066,97 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,57 düşüşle 26.740,01 puanda seyrediyor.

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