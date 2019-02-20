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Asya borsaları

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaretgörüşmelerinde, Çin'den talep edilen başlıklar arasında stabil yuan kuru konusunun da bulunduğu ve bu başlığın her iki tarafın da nihai kararında etkili olacağı haberleri, Şanghay borsasında dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmenin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde 2.739 ve 2.767 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 2.759,10 puan oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ithalat yüzde 0,6 ve ihracat yüzde 8,4 geriledi. İhracat ve ithalattaki düşüş karşısında ülkede 1,4 trilyon yenle 5 yılın en büyük dış ticaret açığı kaydedildi.

Negatif dış ticaret verilerine karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,6 yükselişle 21.431,49 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 110,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 35.533,85 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kazançla 28.500,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.229,76 puanda seyrediyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:01
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