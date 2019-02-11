Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri dolayısıyla bu hafta ABD'li yetkililerin Çin'e gitmesi beklenirken, müzakerelerin 1 Mart'ta başlayacak yeni gümrük tarifeleri öncesinde anlaşmayla sonuçlanacağı öngörülüyor. Geçen hafta boyunca tatil dolayısıyla işleme kapalı olan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, müzakereler öncesinde yeni haftaya pozitif başladı. Endeks, 2.654,10 puanla 5 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, günü de yüzde 1,4'lük artışla 2.653,90 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 36.381,44 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 28.095,73 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artışla 2.180,73 puan oldu. Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 110 sınırında işlem görüyor.



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