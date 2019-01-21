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Asya borsaları

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde pozitif seyretti.

Çin'de 2018'in 4. çeyrek büyüme verisi yıllık bazda yüzde 6,4, 2018 büyüme verisi de yüzde 6,6 ile beklentileri karşıladı. Açıklanan verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,56 artışla 2.610,51 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 kazançla 20.719,33 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 değer kazancıyla 2.124,61 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,66 primle 36.628,49 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 artışla 27.177,14 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan 4. çeyrek büyüme verisinin 2009'dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, 2018 yılı büyüme verisinin ise 28 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Bu hafta çarşamba günü Japonya Merkez Bankası, perşembe günü Güney Kore Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, yarın başlayacak Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesinden gelecek haberlerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:06
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