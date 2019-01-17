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Asya borsaları

17 Ocak 2019 Perşembe 11:06
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Güney Kore hariç geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 azalışla 20.402,27 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 kayıpla 2.559,64 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,05 artışla 2.107,06 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 36.297,25 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,48 azalışla 26.773,46 puanda seyrediyor.

Analistler, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin belirsizliklerle Asya piyasalarının negatif seyrettiğini belirtti.

ABD'de savcıların Huawei'nin ABD'li şirketlerin ticari sırlarını çaldığı iddiasını incelediklerine dair haberlerin ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere yol açtığını ve bunun da yatırımcıların temkinli davranmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, küresel piyasalarda da Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 11:06
  1. Asya borsaları
  2. Piyasalar

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