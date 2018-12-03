İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşme sonrasında haftaya alış ağırlıklı başlayan Asya piyasalarında, Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa tarifenin yüzde 25'e yükseltileceği belirtildi.

Söz konusu gelişme sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 2,57 yükselişle 2.654,80 puandan tamamladı.

Japonya'da kasım imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 51,8'den 52,2'ye yükselmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 22.574,76 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi de günü yüzde 1,67 kazançla 2.131,93 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 azalışla 36.149,22 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,41 değer kazancıyla 27.145,19 puanda seyrediyor.



