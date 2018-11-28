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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi

Makro ekonomik gündemin zayıf olduğu Asya borsalarında, dış gelişmelerin takip edildiği ve küresel piyasalardaki pozitif havanın devralındığı görüldü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:33
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.216,98 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,02 artışla 22.177,02 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük yatay seyrin ardından bugün yükselişe geçerken, kapanışa yakın yüzde 1,05 primle 2.601,70 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.108,22 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 yükselişle 35.755,10 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,26 primle 26.663,44 puanda seyrediyor.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:33
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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