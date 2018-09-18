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Asya basını, Erdoğan - Putin zirvesini böyle gördü

Asya medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede alınan İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kararına geniş yer ayırdı.

18 Eylül 2018 Salı 11:42
Asya basını, Erdoğan - Putin zirvesini böyle gördü

Asya medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı zirveyle ilgili Türkiye ve Rusya'nın İdlib’te silahtan arındırılmış bölge kurmak için anlaştığını yazdı.

Çin haber ajansı Şinhua, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’nin İdlib kentinde rejim birlikleri ve silahlı muhalifler arasında silahtan arındırılmış bir bölge kurmaya karar verdiğini kaydetti.

Haberde Putin’in “Türkiye ve Rusya, Suriye’de terörün tüm şekilleriyle mücadele etme konusundaki kararlılıklarını tekrar tasdik etti. Sivil muhalefet, muhalefet güçleri ve Suriye liderliğinin temsilcilerinden oluşan bir anayasa komisyonunun oluşumu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi. 

Haberde ayrıca, Türkiye’nin daha önce İdlib’e saldırı yapılmasını reddettiği de hatırlatıldı.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de Erdoğan’ın, Putin ile yaptığı zirvede İdlib’de askerden arındırılmış bir bölgeyi müzakere ettiğine vurgu yaparak, iki ülkenin 15-20 kilometre uzunluğunda Suriye rejim ordusu ve silahlı muhalefeti birbirinden ayıracak bir bölge kuracağına dikkati çekti. 

İki ülke askerlerinin bu bölgeye asker göndererek devriye gezdireceği belirtilen haberde, İdlib’in muhalif gruplar için Suriye rejimine karşı ülkedeki son kale konumunda olduğu aktarıldı.

JAPONYA

Japon Televizyonu NHK da “Rusya ve Türkiye Suriye’de tampon bölge kuracak.” başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, iki ülkenin İdlib’de gelecek ay ortasına kadar askerden arındırılmış bir bölge kuracağını bildirdi. 

Görüşmenin Suriye rejim hükümetinin İdlib’e geniş çaplı saldırı düzenlemeye hazırlandığı sırada gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Anlaşma, İdlib’de büyük bir insani krizi engelledi.” ifadeleri kullanıldı.

AVUSTRALYA

Avustralya medyası, haberi "Rusya ve Türkiye İdlib’de güvenli bölge için anlaştı" başlığı altında gördü. 

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin haberinde Erdoğan ve Putin’in sözlerine yer verildi.

SkyNews Avustralya’nın haberinde ise Erdoğan ve Putin'in sözlerine atıfla "Suriye muhaliflerinin kalesi olarak bilinen İdlib'in etrafında güvenli bir bölge oluşturmayı kabul ettiler." ifadelerine yer verildi. 

Rusya’nın saldırıda bulunmayacağını okuyucularına aktaran SBS de Erdoğan ve Putin’in güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. 

İki liderin, tanklar, çoklu roketatarlar ve tüm silahlı guruplara ait roketler de dahil olmak üzere "ağır silahların bu bölgeden" çekileceğine dair karar aldıkları vurgulandı.

Başkan Erdoğan’ın görüşmelerden sonra yaptığı, "İdlib’de askeri harekattan kaynaklanacak bir insanlık trajedisini önleyeceğiz." sözlerinin kullanıldığı haberin detayında, "Türkiye defalarca olası bir saldırıyı önlemek için ateşkes çağrısında bulundu." ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 11:42
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin

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