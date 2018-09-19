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Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi aşure malzemeleri nedir?

Muharrem ayı Müslümanlar için öneme sahiptir. 4 haram aylarından biri olan Muharrem ayı kameri takvimin ilk ayıdır. Hz Muhammed (S.A.V) Mekke’den Medineye hicret etmesi olayı hicri yıl başı olarak kabul edilir. Hicri yılbaşı da Muharram’in birinci günüdür. Muharram ayının 10. Günü (20 Eylül Perşembe) aşure günüdür. Aşure gününde Allah pek çok peygamberin duasını kabul etmiştir. Aşure günü aşure yemeği yapılıp vatandaşlara dağıtılır. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi. Aşure yapılış tarifi nedir? Aşure malzemeleri hangileri? Aşure yemeğinin faydaları nedir?

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi aşure malzemeleri nedir?

Muharrem ayı Müslümanlar için öneme sahiptir. 4 haram aylarından biri olan Muharrem ayı kameri takvimin ilk ayıdır. Hz Muhammed (S.A.V) Mekke’den Medineye hicret etmesi olayı hicri yıl başı olarak kabul edilir. Hicri yılbaşı da Muharram’in birinci günüdür. Muharram ayının 10. Günü (20 Eylül Perşembe) aşure günüdür. Aşure gününde Allah pek çok peygamberin duasını kabul etmiştir. Aşure günü aşure yemeği yapılıp vatandaşlara dağıtılır. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi. Aşure yapılış tarifi nedir? Aşure malzemeleri hangileri? Aşure yemeğinin faydaları nedir?

Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl ne zaman olduğu çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Öte yandan, Muharrem ayı içerisinde gerçekleştirilen ve bereketi simgeleyen aşurenin nasıl yapıldığı da merak ediliyor. İşte, Aşure Günü ve aşure tarifine dair merak edilen detaylar. Muharrem ayının onuncu gününe “aşura” günü denilir. Muharrem ayı, bu sene 11 Eylül Salı gününe denk geldi. Aşure günü ise 20 Eylül Perşembe gününe denk geliyor.

AŞURE MALZEMELERİ

 500 gram buğday

1 su bardağı kuru fasulye

1/2 su bardağı nohut

1 çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

1 paket vanilya

 1/2 su bardağı fındık

1 adet orta boy elma

4 adet karanfil

1,5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı sıcak su

1 su bardağı süt

Servisi için:

1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın

AŞURENİN APILIŞI

Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.

 

Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 14:35
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