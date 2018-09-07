Aşure günü ne zaman 2018 Aşure orucu ne zaman tutulur

Allah Resulü Peygamber Hz. Muhammed Mustafa Sallahu aleyhi vesselam efendimizin 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etmesine hicri yıl başı olarak kabul edilir. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Peki 2018 Hicri yıl başı ne zaman? Muharrem ayının 10. günü yani aşure günü ne zaman ve aşure günü hangi güne denk gelmekte?

Muharrem ayı kamer yanı Hicri takvimin lk ayıdır. Muharrem ayı ayrıca haram ayları arasında yer almakta. Haram aylarda savaşmak kesinlikle yasaklanmıştı. Kurban Bayramı da içinde barındıran Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelmekte. Müslümanlar için öneme sahip olan 2018 hicri yılbaşı yani Muharrem ayı 11 Eylül günü başlayacak. 2 Aşure günü ise 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte. Muharrem ayının son günü ise 9 Ekim.

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Medine’de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)