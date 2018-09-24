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Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli aşure tarifi!

Aşure nasıl yapılır diye merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız kolay ve lezzetli olan bu tarifi sizler de evlerinizde yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:05
Aşure nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli aşure tarifi!

Aşurenin tarihi Hz. Nuh peygambere dayanır. İlk aşure, Hz. Nuh ile birlikte gemiye binerek tufandan kurtulanlar için, gemide kalan malzemeler ile yapılmıştır. Bu yıl aşure günü muharrem ayının 10. günü yani 20 Eylül 2018 tarihine denk gelmekte. İşte püf noktaları ile aşure tarifi.

Malzemeler

2 buçuk su bardağı Buğday

1 buçuk su bardağı Nohut

1 buçuk su bardağı Kurufasulye

1 su bardağı sarı Üzüm

1 su bardağı İncir

1 su bardağı kuru Kayısı

1 çay bardağı kuru dut

1/2 su bardağı Fıstık

1 su bardağı Fındık

4 su bardağı Şeker

1 çay bardağı kuş Üzümü ( isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı karanfil ( isteğe bağlı)

Sıcak Su (2 litre)


Süsleme için:


Nar taneleri

Çekilmiş ceviz içi

Antep fıstığı

Tarçın


Yapılışı :
Buğday, fasulye, nohut yıkayıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğdayı süzüp 5 su bardağı su ekleyip 30 dakika haşlayın. Fasulye ve nohutu süzüp ayrı kaplarda haşlayın. Daha sonra Buğday taneleri 2 litre kaynamış su ile büyük bir tencerede kısık ateşte arasıra karıştırarak yarım saat pişirin. üzerine nohut ve kuru fasulyeyi ekleyin 20 dk kaynatın.Ardından sırasıyla fıstık, sarı üzüm, kuru dut, fındık ve dörde bölünmüş kuru kayısıyı ilave edip karıştırın. Birkaç taşım kaynatın. Son olarak şekeri ekleyip 5-10 dakika kaynattıktan sonra incirleri katın ve bir taşım kaynatıp, ateşten alın.

Püf nokta: Aşurenin renginin açık ve sarı olmasını istiyosanız incir eklemeye bilirsiniz.


Aşure piştikten sonra sıcakken kaselere boşaltın. Soğuyunca üzerini ceviz içi, Antep fıstığı, tarçın ve nar taneleri ile süsleyerek servis yapın.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:05
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